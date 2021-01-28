Cuma Hadisleri ve Cuma Mesajları 2021 | Çok anlamlı ve hadisli cuma mesajları!

Cumanız mübarek olsun! Haftanın en mübarek günü geldi. Sevdiklerinize yollayabileceğiniz ve sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı güzel ve hadisli cuma mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Cuma Hadisleri ve Cuma mesajları Müslüman alemi tarafından büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Cuma günü Peygamber Efendimizin söylediği hadis-i şerifleri ve hadisli mesajları haberimizde bulabilirsiniz. İslam tarihinde, önemli olayların yaşandığı Cuma günü için, sevdiklerinize gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarından paylaşmak isteyebileceğiniz güncel resimli Cuma mesajları sayfamızda sizler için derlendi. İşte en güzel ve anlamlı cuma mesajları 2021...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır." (M1977 Müslim, Cum"a, 18)

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Peygamberimizin (sav) eşi Hz. Hafsa"nın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır."(N1372 Nesâî, Cum"a, 2)



Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar…



Ebû"l-Ca"d ed-Damrî —ki kendisi sahâbîdir— Hz. Peygamber"in (sav) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. (İM1125 İbn Mâce, İkâmet, 93)



Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî"nin, babası aracılığıyla dedesinden (Amr b. Avf"tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah"tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir. (T490 Tirmizî, Cum"a, 2)



Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir. (Hz. Ebubekir)



Herhangi biriniz, 'Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi' diyerek acele etmedikçe duası kabul edilir.(Buhârî, Daavât 22)



Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)



Abdurrahman"ın işittiğine göre, İbn Abbâs şöyle demiştir: "Ben, bir Ramazan yahut Kurban Bayramı günü Peygamber (sav) ile birlikte (namazgâha) çıktım. Hz. Peygamber önce (bayram) namazını kıldırdı, sonra hutbe irad etti. Ardından da kadınların yanına gitti. Ve onlara nasihat etti, bazı hususları hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. (B975 Buhârî, Îdeyn, 16)

