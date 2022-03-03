Cuma gecesi mesajları Cuma'dan önce vatandaşların WhatsApp, Twitter, Facebook vs gibi sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamalarından paylaşmak istedikleri Cuma mesajlarıdır. Cuma günü Müslüman aleminin en kutsal, en mübarek günü. Bu mübarek günde bütün Müslümanlar dini görevlerini ve ibadetlerini yerlerine getirirler. Bu anlamlı gün için Cuma akşamı mesajları 2022: En güzel Cuma gecesi mesajları! Anlamlı ve en yeni Cuma mesajları! haberimizde sizler için derledik.

CUMA GECESİ MESAJLARI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Cuma geceniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Mekanın cennet, yuvan huzurla dolsun, Kalbin Allah ile gecen nurla dolsun. Cuma Geceniz Hayırlı olsun.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cuma geceniz bayram tadında olsun inşallah.

Günlerin en değerlisi cumadır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cuma Geceniz Mübarek Olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cuma Akşamınız mübarek olsun.

Allaha emanet olun Güzel Bir Cuma Sabahına uyanmanız dileğiyle Cuma Gecemiz Mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cuma geceniz kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Cuma geceniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Cuma Gecenizi Kutlarım.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Cuma geceniz kutlu olsun.

CUMA AKŞAMI MESAJLARI

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Cuma akşamınız mübarek olsun!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle cumanızı kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı cumalar.

Cuma gecen mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O' nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Cuma geceniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek cuma gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle cuma akşamınızı kutlarım.

Ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalara şifa, gözlere nur, gönüllere huzur, geçmişlere rahmet, evimize bereket getirsin.. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cuma akşamlarımız olsun.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar. Cuma akşamınız mübarek olsun

Yarabbim! Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cuma akşamınız mübarek olsun.

Cuma akşamınız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar…

Allah ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhiselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin... Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

Haberler.com - Gündem