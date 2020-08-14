Çukurova Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel oldu
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Çukurova Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel oldu

TEKSAS Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr.

Çukurova Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel oldu
14.08.2020 01:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:31

TEKSAS Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çukurova Üniversite Rektörü olarak atandı.

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTEYE REKTÖR OLDU

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Rektör değişiminin yaşandığı üniversitelerden biri de Adana Çukurova Üniversitesi oldu. Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, alınan bu kararla birlikte geçmişte mezuniyet sevinci yaşadığı Çukurova Üniversitesi'nin rektörü olarak atandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak adım atan Meryem Tuncel, okulunu 'yıldız öğrenci' olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen büyük cesareti ve azmi ile ABD'ye giden Meryem Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznine sahip oldu. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi. Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini kaydeden Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair' ödülünün sahibi oldu.


Kaynak: DHA

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