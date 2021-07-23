Çukurova Üniversitesi Espor LoL, VALORANT ve Wild Rift turnuvası düzenliyor
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Çukurova Üniversitesi Espor LoL, VALORANT ve Wild Rift turnuvası düzenliyor

Çukurova Üniversitesi Espor LoL, VALORANT ve Wild Rift turnuvası düzenliyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

ÇÜ Espor LoL, VALORANT ve Wild Rift'te eğlence turnuvaları düzenliyor.

Çukurova Üniversitesi Espor League of Legends, VALORANT ve Wild Rift oyunlarında eğlence turnuvaları düzenleyeceğini instagram adresinden .

Üniversiteler arası League of Legends, VALORANT ve Wild Rift eğlence turnuvaları başlıyor!

Kampüs Elçileri Programı kapsamında bu yıl ikincisinin düzenlendiği Kampüs Kapışmaları 26 Temmuz 2021'de Üniversiteler arası League of Legends turnuvası ile açılışı yapacak. Ardından 9 Ağustos 2021 tarihinde VALORANT ve 16 Ağustos 2021 tarihinde de Wild Rift turnuvası olacak.

League of Legends - Mod: 5v5 Aram

Turnuva Ödülleri:

 Takım: 5 x 300 TL'lik hediye çeki

 Takım: 5 x 200 TL'lik hediye çeki

 Takım: 5 x 100 TL'lik hediye çeki

VALORANT - Mod: Ölüm Savaşı

Turnuva Ödülleri:

Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki

Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki

Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki

Wild Rift - Mod: 1v1

Turnuva Ödülleri:

Oyuncu: 300 TL'lik hediye çeki

Oyuncu: 200 TL'lik hediye çeki

Oyuncu: 100 TL'lik hediye çeki

Kaynak: Playerbros

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