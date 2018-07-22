Çukurova Sıcağında Hayvanlar Buzlu Meyvelerle Serinletiliyor

Çukurova yöresinin tek hayvan parkı olma özelliğine sahip olan Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan 76 türden 1300 hayvan, aşırı sıcaklardan buzlu meyveler ve yağmurlama sistemleriyle korunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan hayvanların, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için serinletme yöntemleri uygulamasına geçildi.

Sıcaklıkların artmasıyla 76 türden 1300 hayvanın bulunduğu hayvan parkında, meyve ile beslenen hayvanlara serinletme amacıyla günlük düzenli olarak buzlu meyveler veriliyor.

Dondurucuda bekletilen elma, havuç, salatalık, muz, marul gibi meyve ve sebzeler yiyen hayvanlar, hem karınlarını doyurup hem de serinliyor.

Yaşam alanlarında yer alan yapay dereler, havuzlar ve şelalelerle de hayvanların serinlemelerine katkı sunuluyor. Havuz bulunan bölümlerde ise su sıcaklıklarını düşürebilmek amacıyla buz takviyeleri yapılıyor. Özellikle ayıların bulunduğu havuzların içerisine buz ve buzlu meyveler koyuluyor.

Ayrıca toynaklı grup içerisinde yer alan koyun, keçi, deve gibi hayvanlar ve kümes bölümündeki hayvanların serinletilmesi için de sulama arazözü ile yukarıdan yağmurlama sistemi oluşturuluyor.

Yırtıcı hayvanların yaşadığı bölümlerde ise yağmurlama sistemi, özellikle günün en sıcak olduğu öğlenden sonraları çalıştırılıyor. Hayvanların da bu sistemle kolayca serinlemeleri sağlanıyor.

"Hayvanları yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı Biyoloğu Altay Atlı, hayvanları sıcaklardan korumak için birtakım tedbirler aldıklarını belirtti.

Hayvanların konforunun kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Çukurova çok sıcak. Hayvanların sıcaktan etkilenmemeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yazın özellikle temmuz ayı itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Yaz bitimine kadar da bu serinletme çalışmalarına devam ediyoruz. Kışın ise her bir hayvanımızın yaşadığı bölümlerin iç taraflarında ısıtıcı lambalar ve panelleri kullanıyoruz. Böylelikle de hayvanlarımızı yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyoruz. Termal konforlarını en üst düzeye çıkarıyoruz. Buradaki yapılan bütün çalışmalarda, bütün faaliyetlerde önce hayvan refahını öne çıkarıyoruz. Çünkü dünyanın çok farklı yerlerinden ve iklim kuşaklarından hayvanlar geliyor. Kimisi ayılar gibi daha çok soğuğu seviyor veya maymunlar gibi daha çok sıcağı seven hayvanlar oluyor. Ama biz burada onların bütün yaşam alanlarını en iyi şekilde ve doğal ortamına en yakın şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Bütün düzenlemelerimizi bu yönde gerçekleştiriyoruz."