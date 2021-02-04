Çukurova nerede? Çukurova bölgesi neresi? Çukurova hangi ile bağlı, nerenin ilçesi? Çukurova haritadaki yeri nerede? Çukurova nüfusu kaç?

Birçok film, dizi ve romana konu olan Çukurova ülkemizde nerede bulunur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Çukurova nerede, hangi şehrimizde bulunuyor? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı? Çukurova nerede? Çukurova bölgesi nerede? Çukurova bölgesi hangi illeri kapsıyor?

Çukurova'nın hangi şehirde olduğu merak konusu oldu. Peki Çukurova nerede, haritada nerede bulunur? Çukurova, Adana'ya mı bağlı? Çukurova bölgesi nerede bulunur? Çukurova bölgesi neresi?

ÇUKUROVA NEREDE?

Çukurova, Adana ilinin bir ilçesidir. Çukurova Adana'nın merkez ilçelerinden birisidir. Seyhan'dan ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 240 km²'dir. Adını Türkiye'de verimli topraklarıyla ünlü olan Çukurova'dan almıştır. 2008'de merkez ilçe olan Seyhan'dan ayrılarak ilçe statüsüne kavuştmuştur. Adana'nın 4 merkez ilçesinden (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) biridir.

ÇUKUROVA HANGİ İLE AİT?

Çukurova, Adana şehrine ait bir ilçedir.

ÇUKUROVA HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Çukurova, Adana ilinin bir ilçesidir. Haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Çukurova daha yakından aşağıdan bakabilirsiniz.

ÇUKUROVA COĞRAFYASI

Çukurova'nın doğusunda Sarıçam, batısında Tarsus, kuzeyinde Karaisalı, güneyinde ise Seyhan ilçeleri yer almaktadır. İlçenin özellikle kuzey kesimleri engebeli ve ormanlık yapısıyla dikkat çeker. Salbaş köyünden doğuya, Seyhan Baraj Gölü'ne uzanan Çakıt Deresi boyunca tarım yapılmaktadır.

ÇUKUROVA BÖLGESİ NERESİ?

Çukurova, eski adıyla Kilikya; Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerini içine alan Güney Anadoludaki coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölgedir. 5,62 milyon nüfusuyla, Türkiye'deki en büyük nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerinden biridir.

Çukurova batıda Anamur'dan başlamakta olup Akdeniz boyunca doğuya doğru uzanmakta, en kuzeyde Tufanbeyli'ye kadar genişlemekte, İskenderun Körfezi'ni kuşatmakta, güneyde Erzin'e dönmekte ve son olarak da Suriye sınırındaki Yayladağı'nda son bulmaktadır. Çekirdek alanı ise batıda Mersin'i, kuzeyde Kozan'ı, doğuda Osmaniye'yi ve güneyde Akdeniz'i kaplayan Çukurova (Kilikya) düzlüğüdür. Adana-Mersin Metropol Alanı Çukurova'nın iş ve kültür merkezidir.

Çukurova bölgesinin büyük bir bölümü, dünyadaki tarıma en elverişli alanlar arasında olan geniş, düz ve verimli bir alandır. Tarih boyunca Çukurova Avrupa'dan Orta Doğu'ya kaçış noktası olmuştur ve kuzey Orta Doğu ve Orta Asya'dan Akdeniz'e en kısa geçiş noktasıdır, ayrıca iki büyük limanı ve yağ terminaliyle ulaşımın göbeğidir.

ÇUKUROVA BÖLGESİ HARİTADAKİ YERİ