Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem
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Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem

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Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem

Mecliste kararların genellikle oy birliğiyle alındığı Çukurova Belediye Meclisinde Başkan Soner Çetin, tüm partilerin grup başkan vekillerine nazar boncuğu taktı.

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Mecliste kararların genellikle oy birliğiyle alındığı Çukurova Belediye Meclisinde Başkan Soner Çetin, tüm partilerin grup başkan vekillerine nazar boncuğu taktı. Meclis başkan vekilleri de Başkan Soner Çetin'e nazar boncuğu taktı.

Çukurova Belediye Meclisinin Nisan ayı oturumları renkli görüntülerle başladı. Kararların çoğunun oy birliği ile alındığı Çukurova Belediye Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Abeydullah Kolcu, 2 yılı doldurduklarını belirterek, bu süre içinde tüm parti gruplarının uyum içinde Çukurova'ya hizmet ettiğini söyledi.

Çukurova Belediye Meclisinin gösterdiği uyumun Türkiye'ye örnek olduğunu anlatan Abeydullah Kolcu, "Bazı arkadaşlarım bana bu uyumun sırrını soruyor ve gıpta ettiklerini ifade ediyor. Ben nazardan korkarım. Bu yüzden tüm partilerin grup başkan vekillerine nazar boncuğu aldım. İzniniz olursa Başkanımız Soner Çetin nazar boncuklarını bize taksın, bir de bu uyumun mimarı Başkanımız Soner Çetin'e nazar boncuğu aldık" şeklinde konuştu.

Abeydullah Kolcu'nun konuşmasının ardından Başkan Soner Çetin, CHP Grup Başkan Vekili Kolcu ile birlikte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Nevzat Hız, MHP Grup Başkan Vekili Özgür Ateş ve AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Özdemir'e nazar boncuğu takarak çiçek verdi. Sonrasında tüm partilerin grup başkan vekilleri de Başkan Soner Çetin'in nazar boncuğunu taktı.

Başkan Soner Çetin, 2 yıldır uyumlu çalışma ile Türkiye'ye örnek olduklarını ifade ederek, "Böylesi uyumlu bir meclisin Türkiye'de hiçbir belediyede olduğunu sanmıyorum. Tüm kararlarımız oy birliği ile karara bağlanıyor. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem
Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem
Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem
Çukurova Belediyesinde nazar boncuklu dönem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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