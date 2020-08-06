Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti.

Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor
06.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:48

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine piknik ve mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti.

Çukurova Belediyesi tarafından Karslılar Mahallesi'nde yapılması planlanan park, piknik yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Yatırımcı çıkması halinde 25 dönümlük parkın en fazla 4 dönümünü kapsayacak şekilde tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması planlanıyor.

Görevde olduğu 6,5 süre içerisinde ilçede hizmete açtığı çoğu temalı 112 parkla dikkat çeken Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova'ya yeni bir temalı park kazandırmak için kolları sıvadı.

Karslılar Mahallesi'nde 25 dönüm alan üzerine kurulacak parkla ve parkın bir köşesine yap-işlet-devret modeli ile yapılacak açık spor tesisleriyle ilgili madde Çukurova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, "Zaman zaman fikirlerimizi burada açıkladık. Bazen farklı fikirlerde olduk. Ancak gördük ki Çukurova Belediye Meclisi'nde karşılıklı sevgi ve saygı üst düzeyde. Başkanın meclisi idare etme usulünden de çok memnunuz" dedi.

Bekleyelim oy birliği ile geçirelim

Yapılması planlanan parkla ilgili bazı sorular soran ve endişelerini dile getiren Recep Özdemir, "Sorulara vereceğiniz cevaplar bizi tatmin ederse, yani ortada bir sorun yoksa maddeyi oybirliği ile geçirelim. Ancak bir sıkıntı varsa geri çekelim" önerisinde bulundu.

Yeşil alanları artırmak istiyoruz

Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, yapılması düşünülen parkla ilgili açıklamalarda bulundu. Parkın 25 dönüm alana kurulacağını açıklayan Başkan Soner Çetin, "Arazi belediyemize ait. Herhangi bir sorun yok. Buraya piknik ve mangalpark yapmak istiyoruz. Bizim hizmet anlayışımız belli. Yeşil alanları ve spor tesislerini nasıl artırırız düşüncesindeyiz. 25 dönümün en fazla 4 dönümüne yap-birlikte işletelim-devret modeli ile tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesisi yapılmasını düşünüyoruz. Bu tesis yapılırken belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmayacak. Ayrıca gelirden pay alacak. 10 yıl sonra da tesis belediyemize devredilecek" dedi.

Hem belediye kazanıyor hem yatırımcı

Çukurova Belediyesi'nin ilk olarak Dinozor Parkı bu yöntemle yaptırdığını kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Yap-Birlikte İşletelim-Devret" modeli bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sistemde Dinozor Parkı yaptık. Belediyemizden tek kuruş çıkmadı. Şimdi aynı yöntemle yaptırdığımız Park Vadi tesisinin bölgede eşi benzeri yok. İçende su oyun parkı, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği salonlar ve Türkiye'nin ilk kadın yaşam merkezi ile eşsiz bir tesis. Çukurova'nın incisi olacak, muazzam bir tesis. Bu tesisi 11 Ağustos'ta açacağız. Tesis 10 yıllığına verildi. Tesisi yapan yatırımcı 10 yıl işletecek, bu süre içinde her yıl belediyemize 160 bin TL gelirden pay verecek. Bu pay her yıl TEFE-TÜFE oranında artacak, süre sonunda da belediyemize devredecek. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Şimdi yapacağımız yeni parkta da aynı yöntemle hareket edeceğiz. 25 dönümlük parkın bir köşesine belediyemizden tek kuruş çıkmadan spor tesisi yapıldı. Ayrıca bu tesis açık olacak ve parkın dokusunu bozmayacak şekilde yapılacak. Belediyemiz yatırımcı bulursa hem kesesinden tek kuruş çıkmadan tesis sahibi olacak hem de gelire ortak olduğu için kazançlı çıkacak."

Burada size malzeme yok

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediye Meclis toplantılarının sakin ve seviyeli geçtiğini belirterek, bazılarının heyecan aradığını söyledi. "Heyecanı burada aramayın başka yerde arayın" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Kimse burada kendine malzeme bulamaz. Babamın oğlu olsa halkın malını kimseye peşkeş çekmem. 25 dönüm alan piknik ve mangalpark olacak bir köşesine spor tesisi yapılacak. Belediye kasasından da tek kuruş çıkmayacak. Biz burada halkın tek kuruşunun bekçisiyiz. Allah izin verirse onurumuzla şerefimizle 3,5 yılımızı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin'in açıklamalarının ardından söz alan MHP Grup Sözcüsü Özgür Ateş, her zaman halkın menfaatinin yanında olduklarını belirterek, "Halk menfaati varsa biz destekleriz. MHP olarak projeye katkı koymak isteriz. Ancak bu maddeyi çekin ayrıntılı bilgi sahibi olalım ve oy birliği ile geçirelim" önerisinde bulundu.

Başkan Soner Çetin ise "Geri adım attılar" derler gerekçesiyle maddenin oylanması taraftarı olduğunu söylerken, İYİ Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız, projeye destek vereceklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i 'CHP'nin başında İnce olmalı' diyor
Muharrem İnce'yi parti kurmaya iten anket! Cevapların yüzde 54.5'i "CHP'nin başında İnce olmalı" diyor
Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı
Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 480,8 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Gupse Özay Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:56:10. #1.15#
title