Çukurda boğulan kardeşlerin davasında 2 sanığa hapis cezası

04.11.2019 14:38

İzmir'de boş arazide oynarken 1,5 metre derinlikteki içi su dolu çukura düşen kardeşlerin yaşamını yitirdiği olayla ilgili tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, inşaat alanında saha sorumlusu olarak görev yapan 2 sanığa 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası verilirken 5 sanık hakkında da beraat kararı verildi.



İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşen Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun (5) yaşamını yitirdiği olayla ilgili tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.



İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Kar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Ç.A., A.D., Z.D., D.B, M.B. ve C.B. ise duruşmaya katılmadı.



Duruşmada son sözü sorulan Mustafa Kar, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, suçsuz olduğu için beraatine karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, söz konusu inşaatın teknik işler sorumlusu D.B, saha ölçüm elemanı M.B., kepçe operatörü Ç.A., inşaat firması sahibi A.D., inşaat firması sahibi C.B.'nin beraatine karar verdi.



İnşaat alanında saha sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Kar'a Tencirlioğlu kardeşlerin ölümünde asli kusurlu olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak 5 yıla indirdi. Diğer saha sorumlusu Zeynel Dalgıç'a ise olayda tali kusurlu olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada indirim uygulayarak 4 yıl 2 aya indirdi. Mahkeme heyeti, her 2 sanığa 2'şer yıl meslekten yasaklama kararı verirken, sanıkların aldıkları cezaları ise ertelemedi.



Mahkeme heyeti, anne Fatma Tencirlioğlu hakkında da çocukların ölümünde tali kusurlu olduğu gerekçesiyle dava açılmasına karar verdi.



Olay



14 Ocak 2018'de İzmir'in Karabağlar ilçesinde Yusuf ile kardeşi Ali Tencirlioğlu, Uzundere mevkisinde, otoyol kenarındaki boş arazide oynarken içi su dolu yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Aynı bölgede oyun oynayan diğer çocuklar, Tencirlioğlu kardeşlerin yakınlarına haber verdi. Çocukların teyzeleri, suya girip, dipteki çamura saplanan iki kardeşi çıkardı. Ailenin çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı kardeşler kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.



Tencirlioğlu ailesinin, kış aylarında Kahramanmaraş'tan İzmir'e geldiği, Uzundere bölgesinde çadırda kaldığı, hurda toplayıp bu sayede gelir elde ettiği ortaya çıktı. Kahramanmaraş'a götürülen iki kardeş yan yana toprağa verilirken, çukurun ise bölgede inşaat yapan firma tarafından yağmur suyunun burada toplanması için açıldığı belirlendi.



Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklar asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. ile taşeron firmanın saha sorumlusu M.K., tutuksuz sanıklar kepçe operatörü Ç.A., asıl işveren firmanın teknik işlerden sorumlu inşaat mühendisi D.B. ve asıl işveren firma çalışanı M.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama devam ederken, ailenin şikayetini geri almasıyla tutuklu sanıklar tahliye edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA