ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşüp yaşamını yitiren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

ISPARTA (DHA) - Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşüp yaşamını yitiren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19) cenazesi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Olay, geçen çarşamba akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü. Dün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Sinan Cirit'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cirit'in cenazesi, yakınları tarafından göz yaşları içerisinde karşılandı. Ali Sinan Cirit için cenaze töreni düzenlendi. Dinar Santral Mahallesinde ikamet eden baba Mehmet Emin Cirit'in evinin önüne getirilen cenaze için ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenlerinden helallik alındı. Cirit'in cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dinar Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti

DP Genel Başkanı Uysal'ın memleketi İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, partiden istifa etti

 Acı olay! Hayvanlara yem vermek isterken elini karma makinesine kaptıran adam öldü

Acı olay! Hayvanlara yem vermek isterken elini karma makinesine kaptıran adam öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hava Durumu
Magazin Ebru Şallı Şafak Sezer
Spor Güzel Sözler Mustafa Denizli Fatih Terim Lionel Messi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Topal Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇUKURA DÜŞÜP ÖLEN ÜNİVERSİTELİ ALİ, DİNAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:42:05. #1.11#