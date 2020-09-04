Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezonda neler olacak? Çukur ne zaman başlıyor? Çukur dizisi 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 3. sezonda nefesleri kesen Çukur dizisi 26. bölümde sezon finali yapmıştı. Çukur ne zaman başlayacak? Çukur dizisi nerede çekiliyor?

Çukur dizisi sezon finali ile nefes kesti. Yeni sezonu merakla Çukur ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları kimler?

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin izleyeni ekrana kitleyen dizisi Çukur, yeni sezon 4. sezon 1. fragmanını paylaştı ancak seyirci, ''Çukur yeni sezon ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. Fenomen dizinin kesin yayın tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Eylül'de başlaması beklenmekte.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor.