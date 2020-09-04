Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezonda neler olacak? Çukur ne zaman başlıyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezonda neler olacak? Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur dizisi 4. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 3. sezonda nefesleri kesen Çukur dizisi 26. bölümde sezon finali yapmıştı. Çukur ne zaman başlayacak? Çukur dizisi nerede çekiliyor?

04.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:00

Çukur dizisi sezon finali ile nefes kesti. Yeni sezonu merakla Çukur ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları kimler?

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin izleyeni ekrana kitleyen dizisi Çukur, yeni sezon 4. sezon 1. fragmanını paylaştı ancak seyirci, ''Çukur yeni sezon ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. Fenomen dizinin kesin yayın tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Eylül'de başlaması beklenmekte.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor.

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezonda neler olacak? Çukur ne zaman başlıyor?

İlgili Haberler

Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?
Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?
Çukur dizisi yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Çukur dizisi 4. sezon 2. fragman yayınlandı!
Çukur dizisi yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Çukur dizisi 4. sezon 2. fragman yayınlandı!
MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor?
MasterChef fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te bugün neler olacak? MasterChef saat kaçta? MasterChef ne zaman başlıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mansur Yavaş Angela Merkel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Emrah Deniz Akkaya Tuna Kiremitçi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur yeni sezonda neler olacak? Çukur ne zaman başlıyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:25:47. #1.14#
title