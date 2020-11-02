Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı izle!
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Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı izle!

02.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:59

Çukur 4. sezon 9. bölüm ne zaman? Çukur dizisi 100. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Çukur oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 8. bölüm izle! İşte ayrıntılar...

Çukur yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çukur 101. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazartesi akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çukur yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÇUKUR 101. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni sezon hız kesmeden devam eden Çukur, yeni isimlerle de izleyenin dikkatini çekiyor. Nejat İşler'in de kadrosuna dahil olduğu Çukur dizisi pazartesi akşamı 20.00'de Show ekranlarında olacak.

ÇUKUR 100. BÖLÜM İZLE...

Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz'in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz'i bile şaşırtacak bir hamle yapacak. Vartolu ve Yamaç hem Cengiz'le baş etmek hem de Çukur'u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek. Karaca'nın Azer'in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu'yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak. Yamaç, Cengiz'in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.

Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı izle!
Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 4. sezon 9. bölüm fragmanı izle!

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