Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Çukur 118. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 118. 2. fragman!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konular merak edildi. Çukur 118. yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 118. 2. fragman!

Show TV'nin geniş yankı uyandıran dizisi Çukur, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Çukur hakkında yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE (117) NELER OLDU?

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca, kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

ÇUKUR'DA BUGÜN 118. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 118. son bölüm ardından, 119. bölüm fragmanı ile 1 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.