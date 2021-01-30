Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur izle! Çukur oyuncuları!

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 113. son bölüm ardından, 114. bölüm fragmanı ile 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur izle! Çukur oyuncuları!

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.

ÇUKUR İZLE!

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Arık Böke: Barış Arduç

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Mahsun: Berkay Ateş

Azer: Cihangir Ceyhan

Celasun: Kubilay Aka

Nehir: Hazal Subaşı

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel