Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur izle! Çukur oyuncuları!
4 sezondur devam eden, 113. bölümü ile ekranlara gelen Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur izle! Çukur oyuncuları!
Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 113. son bölüm ardından, 114. bölüm fragmanı ile 1 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur izle! Çukur oyuncuları!
ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ
Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Arık Böke: Barış Arduç
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Mahsun: Berkay Ateş
Azer: Cihangir Ceyhan
Celasun: Kubilay Aka
Nehir: Hazal Subaşı
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel