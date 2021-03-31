Çukur yeni bölüm fragmanı! 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Çukur 122. bölüm izle, son (122) bölüm full izle!

Çukur 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Çukur dizisinin 122. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Çukur 123. bölüm fragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölümde neler olacak? ATV Çukur 122. bölüm izle, son (122) bölüm full izle!

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ÇUKUR123. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi ATV ekranlarında bu akşam 122. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 122. bölümün ardından şimdi de Çukur 123. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 123. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 123. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 122. BÖLÜM İZLE

Çukur 122. bölüm izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR ÇUKUR 122. BÖLÜMDE NELER OLDU? (4. SEZON 30. BÖLÜM)

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.