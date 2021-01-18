Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında? Gamze Doğanoğlu hayatı ve biyografisi

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Çukur Yasmin (Gamze Doğanoğlu) kimdir? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 18 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak, Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında? Gamze Doğanoğlu hayatı ve biyografisi

Çukur dizisine Afganistan'dan konuk oyuncu olarak katılan Yasmin, merak konusu olmaya başladı. Akın Koçavalı'nın koruduğu Yasmin kimdir, gerçek adı nedir, sosyal medya hesapları ve kaç bölüm oynayacak gibi aramalar sürüyor. Hangi dizi ve filmlerde oynadı... Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Çukur dizisi Yasmin hakkında rüm detaylar...

ÇUKUR YASMİN KİMDİR?

Gamze Doğanoğlu (Çukur Yasmin) kim?Reklam ve dizi oyuncusu olan Gamze Doğanoğlu, 1996 İstanbul doğumludur. 2016 yılında Mandalina Oyuncu Atölyesi'nde, 2017 yılında ise Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar 6 reklam filminde oynayan Doğanoğlu, Kalbimin Sultanı isimli dizide Gülfidan Sultan karakterine hayat verdi.

Gamze Doğanoğlu'nun rol aldığı projeler

2019-2020 - Benim Adım Melek (Zehra)

2018 - Kalbimin Sultanı (Gamze Doğanoğlu)

2018 - Alija (Halida Gençlik)

2017 - Arka Sokaklar

2017 - Tadım

2017 - Hopi

2017 – Akbank