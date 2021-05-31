Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası
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Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Show TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine Üç Kuruş adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Başrollerini 3 erkek oyuncunun paylaşmasının beklendiği dizi için Taner Ölmez'le görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

TV 100'den Birsen Altuntaş, dizi kulislerindeki bomba gelişmeyi paylaştı. Buna göre Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur'un kısa süre sonra final yapacağı biliniyordu. Dizinin final yapması nedeniyle üzülen Çukur hayranlarına iyi haber geldi.

BAŞROLDE 3 ERKEK OYUNCU

Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine Üç Kuruş adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. Dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu kaydedildi.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Dizinin senaryo ve oyuncu kadrosu için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği öğrenilirken, başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Buna rağmen, Ölmez'in hayranları şimdiden yeni dizinin heyecanına girdi. Genç oyuncu son olarak Mucize Doktor dizisiyle ekranlara gelmiş ve Ali Vefa karakteriyle gönülleri kazanmıştı.

Çukur'un yerine yeni dizi Üçkuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası
Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
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