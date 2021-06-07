Çukur Timsah kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
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Çukur Timsah kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Çukur Timsah kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
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Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur' da yer almış olan Timsah Celil adındaki karakter dikkat çekti. 2018- 9 Mart 2020 tarihleri arasında Çukur dizisinde yer alan Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Çukur Timsah kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur' da yer almış olan Timsah Celil adındaki karakter dikkat çekti.2018- 9 Mart 2020 tarihleri arasında Çukur dizisinde yer alan Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Şimdilerde Cam Tavanlar adlı yeni dizide rol almaya başladı. Peki, Çukur Timsah kim? Ahmet Melih Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR TİMSAH KİM?

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur' da 2018- 9 Mart 2020 tarihleri arasında yer almış olan Timsah Celil karakterini Ahmet Melih Yılmaz canlandırmıştır. Timsah Celil Çukur' un 92. Bölümünde ölerek ayrılmıştır.

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989 yılında Ankara'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Eğitimini Ankara Üniversite'si DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Tiyatro alanında deneyimli olan oyuncu,"Woyzeck Masalı" adında olan ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu ile performansı beğenilmiştir.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro oyunlarının dışında dizi ve filmlerde de rol almıştır.

2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde,

2018- 2020 yılları arasında Çukur dizisinde rol alan sanatçı, yeni projelere devam etmektedir.

Şimdilerde Cam Tavanlar adlı yeni dizide rol almaya başlamıştır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu
  • Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015
  • Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019
  • Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu
  • Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016
  • Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014
  • Hep Sonradan/ Oyuncu
  • Kuyu/ Yönetmen
  • Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Rol Aldığı Film ve Diziler

  • Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)
  • Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)
  • Abluka (Sinema Filmi 2015)
  • Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)
  • Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)
  • Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)
  • Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)
  • Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)
  • Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)
  • Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)
  • İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)
  • Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)
  • Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)
  • Camtavanlar (TV Dizisi 2021)

AHMET MELİH YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Melih Yılmaz 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

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