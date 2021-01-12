Çukur son bölüm izle! 12 Ocak Çukurdaki ninja kim?

Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 111. bölüm izle oldukça yakından takip edilmekte. 11 Ocak akşamında Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Perihan Savaş'ın oynadığı Çukur 111. son bölümü tek parça yine puhutv platformu üzerinden izlenebilecek.

ÇUKUR 112. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi 112. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR 111. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ile Perihan Savaş'ın yer aldığı Çukur dizisi 111. bölüm ile puhutv platformunda izleyenleri ile buluştu.

Erdenetlerin sonunu getirebilmek adına Koçovalılar büyük bir gayretin içerisine girmiştir. Yamaç emin adımlarla yoluna devam ederken büyük bir saldırı hazırlığı içerisindedir. Nefeslerin tutulacağı bu aksiyon anlarında Yamaç ile Çukur arasında ince bağlar oluşacaktır. Cengiz ise daha da korumasız kalarak çareyi bir kez daha Çağatay'da bulacaktır.

Ogeday'ın ölmesi sonrasında Cengiz'e oldukça öfkeli olan Kulkan, hiç kimsenin beklemediği bir anda yardım teklifi görecektir. Aksiyon ve heyecanın bir an olsun düşmeyeceği Çukur'da Koçovalılar, Selim'in intikamını almak adına Erdenetlerden bir ismin daha sonunu getirmeye oldukça yakındır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç, Erdenetler ile olan intikam savaşını tüm hızıyla devam ettirerek abisi Selim'in intikamını almak için kolları sıvadı. İlk olarak Ogeday'ı kaçırırken hedef yine Cengiz Erdenet oldu. Yamaç'ın yaptığı bu hamle sonrasında bulunduğu çukurdan çıkmak adına çabalayan Kulkan aslında Ogeday'ın sonunu getirdiğinden habersizdi.

Çukur'da bir başka şokta Nehir'den geldi. Yaşadıklarından oldukça bunalan ve hayatının tehlikede olduğunu fark eden Nehir bir veda mektubu yazarak Yamaç'a veda ederek büyük aşkı noktaladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çukur'un konuk oyuncuları arasındaki bu maskeli dövüşçü çok ilgi çekti. Peki, Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

ÇUKURDAKİ MASKELİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu.

Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

ÇUKUR MASKELİ DÖVÜŞÇÜ ADAM KİM?

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıya kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.