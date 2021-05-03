Çukur Selim kim? Öner Erkan kimdir, kaç yaşında?

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'da Selim karakterine can veren Öner Erkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Çukur dizisinde Selim Koçovalı olarak tanınan Öner Erkan ve dizideki karakter Sekim Koçovalı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çukur Selim kim? Öner Erkan kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'da Selim karakterine can veren Öner Erkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Çukur dizisinde Selim Koçovalı olarak tanınan Öner Erkan ve dizideki karakter Sekim Koçovalı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Çukur Selim kim? Öner Erkan kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR SELİM KİM?

Çukur dizisinde yer alan karakter Selim Koçovalı, İdris'in üçüncü oğlu, Yamaç'ın ise en küçük ağabeyidir. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

ÖNER ERKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Öner Erkan, 4 Ocak 1980 yılında İzmir'de doğan Türk oyuncudur.

Hayatı ve kariyeri

Öner Erkan, 15 yaşında almaya başladığı tiyatro kursuyla birlikte oyunculuğa ilk adımını attı.

2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalıştıktan sonra, Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi'ne oyuncu olarak girdi. Sonrasında Organize İşler, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Son Osmanlı Yandım Ali gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2009 yılında, Bornova Bornova adlı sinema filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyunundaki rolüyle ve 2019 yılında Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı tiyatro oyunundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Öner Erkan, ayrıca Avrupa Yakası, İki Aile, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Çukur gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır.

Ödüller

23. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2019)

17. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (2013)

46. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (2009)

Filmografi

Dizi

2002 Kuzenlerim Murat

2003 Gelin -

2004 Metro Palas Cengiz

2004 Canım Benim -

2005 Aşk Her Yaşta Ömer

2005 Avrupa Yakası Metehan

2006–2008 İki Aile Ferit Pamukçuoğlu

2009 Kahve Bahane Yılmaz

2010 Deli Saraylı Ayyar

2011 Üsküdar'a Giderken Erdem

2012–2014 Yalan Dünya Bora Alsancak

2015 Mutlu Ol Yeter Güneş

2015 Analar ve Anneler Emin Konuk oyuncu

2017–2020 Çukur Selim Koçovalı

2018 Bartu Ben Kendisi İnternet dizisi, konuk oyuncu

2019 Çarpışma Selim Koçovalı Konuk oyuncu

2020 Bir Başkadır Rezan İnternet dizisi

Sinema

2005 Çanta - Kısa film

2005 Yolculuk - Televizyon filmi

2005 Organize İşler Silvio

2005 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Tulgar

2006 Son Osmanlı Yandım Ali Jerar

2008 Made in Europe Cem

2009 Bornova Bornova Hakan

2009 7 Kocalı Hürmüz Hallaç Rüstem

2011 Kağıt Emrah

2013 Mutlu Aile Defteri İsmet E.

2014 İtirazım Var Gökhan Sevinç

2017 Kırık Kalpler Bankası Coşkun

2017 Put Şeylere -

2018 Gerçek Kesit: Manyak -

2018 Martı Rıza

2018 Ahlat Ağacı Nazmi

2020 Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi - Kısa film

2021 Azizler Alp İnternet filmi

Tiyatro

2001 Öykülerin Azizliği

2004 Othello

2005 Atinalı Timon

2008 Şah Mat

2012 Babamın Cesetleri

2015 Yazar

2015 Yoldan Çıkan Oyun

2018 Dünyada Karşılaşmış Gibi

2019 Ama

ÖNER ERKAN KAÇ YAŞINDA?

Öner Erkan 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.