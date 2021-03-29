Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bitecek mi, final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman bitiyor, tarihi belli oldu mu?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerde final yapacağı duyuruldu. Peki, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi yapacak? Çukur bitti mi? Çukur bitiyor mu? Çukur final bölümü hangi bölüm olacak? Çukur final bölümü açıklandı mı? Detaylar haberimizde...