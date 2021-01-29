Çukur Meke kimdir? Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında?
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Çukur Meke kimdir? Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında?

29.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:06
Çukur Meke kimdir? Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında?

Çukur Meke kimdir? Sorusu sevilen dizinin yeni sezona çok iyi başlaması ve kadroya eklenen yeni oyuncular sonrası merak konusu oldu. Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir, kaç yaşında?

Çukur Meke kimdir? Sorusu İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolünü Koçova ailesinin Çukur için verdiği savaşı konu alan dizinin yeni sezona çok iyi bir giriş yapması ile birlikte merak konusu oldu. Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir? Sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.İşte Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun kimdir? Sorusunun yanıtı...

ÇUKUR MEKE KİMDİR? (AYTAÇ UŞUN)

Berber Muhittin'in oğlu olan Meke, deyim yerindeyse Çukur'un deli fişeğidir. Koçovalı Ailesi'ne son derece sadık, ekmeğinin peşinde, gözü tok bir genç adamdır.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Ertuğrul Aytaç Uşun. 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Doksanlar dizisi ile yaşayan Uşun; şu anda "Çukur" dizisinde Meke karakterini canlandırmaktadır. Berber Muhittin'in oğlu olan Meke, deyim yerindeyse Çukur'un deli fişeğidir. Koçovalı Ailesi'ne son derece sadık, ekmeğinin peşinde, gözü tok bir genç adamdır.

Ödülleri

  • En iyi erkek oyuncu (Sarı Sıcak)/ 36. İstanbul Film Festivali 2017
  • Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Silsile)/ 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali 2014

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

  • Boş Şehir/ Şiyar/ Uyarlayan - 2015
  • Rol Aldığı Diziler:
  • Çukur (Meke, 2017)
  • Doksanlar (Ozi, 2013)
  • Rol Aldığı Filmler
  • Sarı Sıcak (İbrahim, 2017)
  • Toz Ruhu (Ümit, 2014)
  • Silsile (Kılıç, 2014)
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