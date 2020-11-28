Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?
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Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?

28.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:32

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 105. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çukur'da Çağatay Erdenet, mahallenin tapularını geri vermek için Cumali'ye şok bir teklif yapıyor. Çağatay, "Tapuları yarın akşam kardeşinize vereceğim. Ama siz öldükten sonra" sözleri karşısında Cumali zor durumda kalıyor.

Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Cumali'nin, Çağatay'ın karşısına çıktığı tanıtımda Çağatay, Çukur'un tapularını ancak Cumali öldüğünde kardeşine vereceğine söyleyerek herkesi şoke ediyor. Çağatay Erdenet'in "Tapuları almaya mı geldiniz? Bunları size vermeyeceğim. Ama söz veriyorum yarın akşam kardeşinize vereceğim. Siz öldükten sonra. Şimdi gidin sevdiklerinizle bir akşam yemeği yiyin, güzel vakit geçirin. Cumali bey cehennemde görüşürüz" sözleri dikkat çekiyor.

Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?

CUMALİ'DEN AİLESİNE DUYGUSAL VEDA

Kardeşi Yamaç ile barışan Cumali ise ailesiyle birlikte son defa yemek yiyor. Cumali, Selim ve Yamaç'a "Birbirinize iyi bakacaksınız. Anlaştık mı aslan parçaları" nasihatinde bulunuyor. Cumali'nin vedayı andıran hareketleri dikkat çekerken akıllara, "Çağatay, Cumali'nin sonunu getirecek mi?" sorusu geliyor.

Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

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Çukur hayranlarını şoke eden fragman! Cumali diziye veda mı ediyor?
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