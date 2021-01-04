Çukur | Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri
Gazapizm, son yıllarda en çok dinlenen Rap şarkıcılarından biri. Çukur dizisinde birçok şarkısını dinlediğimiz Gazapizm, bu bölümde Unutulacak Dünler şarkısı ile Çukur'a konuk oldu. İşte Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri!
Son yıllara anlamlı şarkı sözleriyle damga vuran Gazapizm (Anıl Murat Acar), şarkılarının büyük bir çoğunluğunu Çukur dizisinde duymaktayız. Çukur son bölümde yine Gazapizm'in Unutulacak Dünler şarkısı damga vurdu. İşte Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri!
GAZAPİZM - UNUTULACAK DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ
Kurumuş boğazım
Bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp
Elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş
Sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe
En önden arz edicez
Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı
Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan
Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak
Ve bu yalnız olcak
Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer
Nasıl olcaz arkadaş
Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır
Ve iyimser bir gül açar parklara
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat
Deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Artı hep anlattım biliyor musun
Dedim ki dili yok bunun
Kimsesi kimi yok onun
Neşesi düşü yok şunun
Dedi ki düşür omzunu
Ne şiiri ne şarkısı
Yok işte bir şey oldu
Öyle değil işte olmalı bir çözümü
Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük
Acıları çekip gözlerini silmiş insanları düşün
Paramparça düşü
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Mevcut düzen dahilinde ne aşkı
Avunduğun her şey sahte yok aslın
Geriye ne kalmış
Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var
Gönlümü vermişken hem de
Anlıyorken bir halkı
Uykusuzluk sende artık
Onlar temizlerler vicdanlarını
Açsa karnın yağma artık isyan sayılır
Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanımı
Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız
Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında
Dünyanın tam ortasında
Güneşler büyütür üstümüzde sonra
Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda
İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı
Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım
Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım
Gökyüzü çok yıldızlı
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık...