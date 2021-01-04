Çukur | Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri

Gazapizm, son yıllarda en çok dinlenen Rap şarkıcılarından biri. Çukur dizisinde birçok şarkısını dinlediğimiz Gazapizm, bu bölümde Unutulacak Dünler şarkısı ile Çukur'a konuk oldu. İşte Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri!

Son yıllara anlamlı şarkı sözleriyle damga vuran Gazapizm (Anıl Murat Acar), şarkılarının büyük bir çoğunluğunu Çukur dizisinde duymaktayız. Çukur son bölümde yine Gazapizm'in Unutulacak Dünler şarkısı damga vurdu. İşte Gazapizm - Unutulacak Dünler Şarkı Sözleri!

GAZAPİZM - UNUTULACAK DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ

Kurumuş boğazım

Bekliyorlar yol ağzında onlar

Bir gün beni sorarlarsa suscan

Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan

Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa

Yoksulun merhameti gasp

Elinde saz

Hep beklemiş gözlerinde yaş

Sırtında yas

Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek

Biz tanığız keşmekeşe

En önden arz edicez

Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı

Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan

Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak

Ve bu yalnız olcak

Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer

Nasıl olcaz arkadaş

Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır

Ve iyimser bir gül açar parklara

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat

Deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Artı hep anlattım biliyor musun

Dedim ki dili yok bunun

Kimsesi kimi yok onun

Neşesi düşü yok şunun

Dedi ki düşür omzunu

Ne şiiri ne şarkısı

Yok işte bir şey oldu

Öyle değil işte olmalı bir çözümü

Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük

Acıları çekip gözlerini silmiş insanları düşün

Paramparça düşü

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Mevcut düzen dahilinde ne aşkı

Avunduğun her şey sahte yok aslın

Geriye ne kalmış

Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var

Gönlümü vermişken hem de

Anlıyorken bir halkı

Uykusuzluk sende artık

Onlar temizlerler vicdanlarını

Açsa karnın yağma artık isyan sayılır

Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanımı

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız

Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında

Dünyanın tam ortasında

Güneşler büyütür üstümüzde sonra

Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda

İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı

Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım

Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım

Gökyüzü çok yıldızlı

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık...