Çukur final mi? Çukur bitecek mi? Çukur ne zaman final yapacak?

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Ekranların sevilen dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerde final yapacağı duyuruldu. Peki, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi yapacak? Çukur bitti mi? Çukur bitiyor mu?

ÇUKUR NE ZAMAN?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 30. son bölüm ardından, 4. sezon 31. bölüm fragmanı bu akşam, saat 20.00'da SHOW ekranlarında olacak.

ÇUKUR FİNAL Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Çukur bu sezon final yapma kararı aldı. Çukur oyuncularından Rıza Kocaoğlu Mayıs sonunda final yapacağını bildirdi.

ÇUKUR OYUNCULARI

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş

Cumali Amca: Müfit Kayacan

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Celasun: Kubilay Aka

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Karaca: Ece Yaşar

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı