Çukur final mi? Çukur bitecek mi? Çukur ne zaman final yapacak?
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Ekranların sevilen dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerde final yapacağı duyuruldu. Peki, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi yapacak? Çukur bitti mi? Çukur bitiyor mu?
ÇUKUR NE ZAMAN?
Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 30. son bölüm ardından, 4. sezon 31. bölüm fragmanı bu akşam, saat 20.00'da SHOW ekranlarında olacak.
ÇUKUR FİNAL Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş haberine göre, Çukur bu sezon final yapma kararı aldı. Çukur oyuncularından Rıza Kocaoğlu Mayıs sonunda final yapacağını bildirdi.
ÇUKUR OYUNCULARI
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş
Cumali Amca: Müfit Kayacan
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Cumali: Necip Memili
Efsun: Damla Sönmez
Celasun: Kubilay Aka
Akın: Burak Dakak
Damla: Hare Sürel
Emmi: Kadir Çermik
Ayşe: İrem Altuğ
Saadet: Boncuk Yılmaz
Medet: Mustafa Kırantepe
Karaca: Ece Yaşar
Metin: Cem Uslu
Meke: Aytaç Uşun
Murtaza: Ferit Kaya
Nedim: İlkay Akdağlı