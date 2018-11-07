Çukur'un Oyuncusu Öner Erkan'ın Sevgilisinin, Ünlü Manken Beril Kayar Olduğu Ortaya Çıktı
Show TV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan'ın, sevgilisinin kimliği ortaya çıktı. Öner Erkan, ünlü manken ve oyuncu Beril Kayar ile aşk yaşıyor.
Çukur dizisinde "Selim" karakterine hayat veren Öner Erkan geçen cuma günü Akmerkez'de kız arkadaşıyla görüntülenmiş, muhabirlere "Telefondayım, sonra konuşalım. Yemeğe geldik" diyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaşmıştı.
SONUNDA KİMLİĞİ AÇIĞA ÇIKTI
Öner Erkan'ın yanında yüzünü gizleyen ve görüntü vermekten kaçınan kadının ünlü manken ve oyuncu Beril Kayar olduğu ortaya çıktı. Öner Erkan ve Beril Kayar yaz başından beri beraber.
"TEK EŞLİ OLMAK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"
Didem Soydan ile verdiği cesur pozlarla bilinen Beril Kayar, "Aşk tanımınız ne?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen 'sonsuz aşk' gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor."
-
BİR FİLM DİZİ HALKA İYİ ÖRNEK OLMALI İLLAKİ GENÇLERECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İsim Beril Kayar mı, isterse dünya güzeli olsun tehlikeli olabilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GÜZEL DİZİ GERÇEKTEDE BÖYLE BİR MAHALLELER MAFYALAR VAR MI ACABA ?Cevap Yaz Yayından KaldırO BU ŞU: varYayından Kaldır
-
bu haberi bir ay öncede yazdıydınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır