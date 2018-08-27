Çukur Dizisinin Elvis'i Saygın Soysal Dünya Evine Girdi

En son Çukur dizisinde Elvis karakterine hayat veren Saygın Soysal, dün akşam Gökçe Uzun ile dünyaevine girdi. Ünlü çifti, bu mutlu günde Çukur oyuncuları yalnız bırakmadı.

KARŞILIKLI BREAK DANSLARI DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğüne Çukur'un Yamac'ı Aras Bulut İynemli ile Kemal'i Uğur Yıldıran'ın "Heyecanı Yok" dansı damga vurdu. İkili karşılıklı break dans yaptı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Çukur dizisinin 'Sena'sı Dilan Çiçek Deniz geceye sevgilisi Furkan Andıç ile katıldı.

İşte çiftin düğününden kareler...