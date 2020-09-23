Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi son bölümünde neler oldu? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur 4. sezon 4. bölüm izle!
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Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi son bölümünde neler oldu? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur 4. sezon 4. bölüm izle!

23.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:49

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 4. sezon 3. son bölümünde neler oldu? Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur 4. sezon 4. bölüm izle!

Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi son bölümünde neler oldu? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur 4. sezon 4. bölüm izle!

İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Çukur 4. sezonu ile büyük beğeni topladı. Peki, Çukur 4. sezon 3. bölümünde neler oldu? Çukur dizisine kim katıldı?

ÇUKUR DİZİSİNE KİM KATILDI?

Mustafa Üstündağ'ın oynadığı ve ilk bölümde öldürülen Kahraman Koçovalı karakteri yeniden dizide yer aldı. İzleyici şaşırtan bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ARAS BULUT İYNEMLİ

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

ÖNER ERKAN

NECİP MEMİLİ

KUBİLAY AKA

ECE YAŞAR

MUSTAFA AVKIRAN

SUNA YILDIZOĞLU

İREM SAK

Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi son bölümünde neler oldu? Çukur dizisi oyuncuları kimler? Çukur 4. sezon 4. bölüm izle!

ÇUKUR DİZİSİ 4. SEZON 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun'a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç'ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık'ın hayatı aniden tehlikeye girecek.

Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç'ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak. Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç'ın yokluğunda Çukur'da taşlar yerinden oynayacak. Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.

Kaynak: Haberler.com

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