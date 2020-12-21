Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi oyuncuları! Çukur hangi gün?

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleşen Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi oyuncuları! Çukur hangi gün?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi oyuncuları! Çukur hangi gün?

ÇUKUR DİZİSİNE KİM KATILDI?

4. sezonu ile fırtınalar estiren sevilen dizi Çukur'a Begüm Akkaya katıldı. Dizide canlandıracağı rolü ise Dizinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile yolları kesilecek.

ÇUKUR HANGİ GÜN?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 15. son bölüm ardından,16. bölüm fragmanı ile 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Mustafa Avkıran,

Suna Yıldızoğlu,

İrem Sak,

Barış Arduç,

Aras Bulut İynemli,

Erkan Kolçak Köstendil,

Öner Erkan,

Necip Memili,

Kubilay Aka