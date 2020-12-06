Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü

Show TV'nin yoğun ilgili gören dizilerinden Çukur'un 106. bölümünde bir sürpriz yaşanacak. Dizide 'İdris Baba' karakterine can veren Ercan Kesal, 2. sezon sonunda veda ettiği Çukur'a konuk oyuncu olarak geri dönüyor.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Avkıran ve Nejat İşler gibi isimlerin paylaştığı Çukur'un önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne daha önce dizide yer almış Ercan Kesal (İdris) ve Çetin Sarıkartal (Paşa) konuk olacak.

ERDAL KESAL, SELİM'İN VEDASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'İdris' karakteri ikinci sezon finalinde, Çetin Sarıkartal'ın canlandırdığı 'Paşa' karakteri ise birinci sezon finalinde diziye veda etmişti. Dizide Selim karakterini canlandıran Öner Erkan'ın vedasının yaşanacağı yeni bölümde, iki oyuncunun flashback sahnelerinde yer aldığı görülüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay'ın kurduğu tuzakla Koçovalılar'a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç'ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim'in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim'in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday'ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz'in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim'in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz'e hiç beklemediği bir darbe indirecek.