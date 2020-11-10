Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek
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Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

10.11.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:23

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a bir bomba transfer daha. Diziye 'Namık' karakteriyle katılacak olan Yıldırım Şimşek dengeleri değiştirecek.

Show TV'nin seyircileri ekranları başına kilitleyen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha geliyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği ve 125. bölümde ekrana veda edecek dizinin kadrosuna "Namık" karakteriyle Yıldırım Şimşek katılıyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Daha önce Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine dahil oldu. Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizide Namık rolüne hayat verecek olan başarılı tiyatrocu, dengeleri değiştirecek.

Çukur'da bomba transfer! Yeni isim dengeleri değiştirecek
Yıldırım Şimşek

YILDIRIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Şimşek, 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol alan Yıldırım Şimşek, bir çok dizide rol aldı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

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