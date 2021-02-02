Çukur Cennet kimdir? Çukur'da Cennet karakterini canlandıran Aylin Engör'ün oynadığı diziler

Çukur dizisinin son bölümünde Cennet merak konusu oldu. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Rachel karakteri ile tanınan Aylin Engör'ün canlandırdığı Cennet karakteri, sosyal medyanın da gündemine geldi. Aylin Engör, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

AYLİN ENGÖR KİMDİR?

Aylin Engör 11 Nisan 1991'de doğdu. Marmaris Sabancı Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam ederek Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ayrıca Türvak Sinema ve Televizyon Okulu'nda "Kamera Önü Oyunculuk", Başkent İletişim Akademisi'nde "Diksiyon" ve Kuşdili Eğitim Merkezi'nde "Spikerlik ve Sunuculuk" eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda "Cadı Kazanı" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunlarında rol aldı

Oyunculuk kariyerinde "Galip Derviş" ve "Firuze" dizilerinde bölüm oyuncusu olarak yer alan Aylin Engör, 2017-2019 yılları arasında "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde "Rachel" karakterini canlandırdı.

Son olarak "Çukur" dizisinde "Cennet" karakterini canlandırmaktadır.

YER ALDIĞI DİZİLER

Çukur (TV Dizisi 2019)

Ufak Tefek Cinayetler (TV Dizisi 2017-2018)

Galip Derviş (TV Dizisi 2013)

Firuze (TV Dizisi 2013)

Kaynak: Hürriyet