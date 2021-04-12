Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 124. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 124. Bölümde neler olacak?
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Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 124. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 124. Bölümde neler olacak?

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Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 124. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 124. Bölümde neler olacak?

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Ekranların sevilen dizisi Çukur bugün Show TV'de başlıyor. Çukur canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Çukur 124. bölüm canlı izleme linki! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur dizisi canlı izle! Show TV Çukur izle! Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 124. Bölüm canlı izle! 12 Nisan Çukur full HD Canlı izle! Çukur 124. Bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR CANLI İZLE!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 31. Bölümünde (123. Bölüm) Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR CANLI İZLE SHOW TV!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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