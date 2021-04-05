Çukur canlı izle! Çukur ATV canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle!

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 30. Bölümünde (122. Bölüm) Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek. Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 123. Bölüm Fragmanı yayında. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

