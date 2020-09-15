Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu
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Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu

Düşürüldükleri uzaktan kurtulmak için babası İdris'i vurmak zorunda kalan Yamaç'ın sırrı ortaya çıktı. Abisi tarafından vurulduktan sonra mahalleye dönen Yamaç, Çukur'dan kovuldu. Çukur'da Yamaç döneminin bittiği sahne herkesi ekrana kilitledi.

15.09.2020 07:24 | Son Güncelleme: 15.09.2020 07:45

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, dün akşam 95. yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne damga vuran ise Yamaç'ın "Çukur evimiz İdris babamız" sloganıyla Çukur'dan kovulması oldu.

YAMAÇ İYİLEŞTİ

Çukur son bölümde, Arık Böke'nin Cumali'ye gönderdiği, İdris ve Yamaç'ın tuzağa düşürüldüğü ve İdris Koçovalı'nın öldüğü anın görüntüleri, herkesi Yamaç'a düşman yaptı. Babası İdris'i Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Cumali, kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ı ise Cengiz Erdenet kaçırdı ve iyileşmesini sağladı.

Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu

ÇUKUR'DAN KOVULDU

Yamaç'ın en yakın adamı yapmak isteyen Cengiz Erdenet, planını devreye soktu. Koçovalı Hastanesi'nde tedavi gören Yamaç'ı kaçırarak kendi malikanesine getirdi ve iyileşmesini sağladı. Aldığı kurşunlardan sonra kısa sürede iyileşen Yamaç ise mahalleye geri döndüğünde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çok sevdiği Aliço bile Yamaç'ın yüzüne bakmadı. Yamaç ve Mahsun aynı sıralarda annelerinden helallik almaya gittiler. Mahsun annesinin elini öperken, Sultan ise Yamaç'a sadece çantasını uzattı. Annesinin elini öpmek için eve giden Yamaç kapıdan kovuldu. Yamaç tam kahvenin önüne geldiği sırada Çukur sokaklarında "Çukur evimiz İdris babamız" sözleri yankılanmaya başladı. Cumali ise tüm olanları bir çatıdan izledi.

Çukur'a damga vuran sahne! Yamaç Koçavalı, mahalleden kovuldu
Haber Yorumları (4)
AFYONLU: APTALMIYIM CAHİLMİYİMDE İZLİYEYİM BU DİZİYİ?
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
POYRAZ: senin için bu gerçek biraz acı olacak ama hem aptal hem cahilsin sen zaten AFYONLU.
Yayından Kaldır
SEKO: ne saçma dizi bu ya
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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