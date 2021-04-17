Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu
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Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Dört sezon boyunca aksiyon dolu macerasına soluksuz devam eden Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, final öncesi genç oyuncu Çağla Özavcı'yı kadrosuna dahil etti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin sevilen oyuncularından olan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümü ile izleyenlerin karşısına çıkacak.

Dört sezondur Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan ve önümüzdeki aylarda da final yapması beklenen Ay Yapım imzalı Çukur, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti.

İSMET KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Daha önce Sen Anlat Karadeniz, Acı Aşk gibi başarılı yapımlarda rol alan genç oyuncu Çağla Özavcı, iddialı dizinin kadrosuna katıldı. Final öncesi dizi ekibinin içinde yer alan Özavcı, 4. sezonun 33. bölümüyle birlikte izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu, iddialı dizide 'İsmet' karakterine hayat verecek.

Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu
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Damla Çelikli
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