Çukur'a bomba transfer! Başarılı oyuncu Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu

03.09.2019 09:50

Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen ve final sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırak fenomen dizi Çukur, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Çukur, yeni sezon için Güllerin Savaşı ile ünlenen genç ismi kadrosuna dahil etti.

DİZİNİN KADROSUNA DAMLA SÖNMEZ DAHİL

Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Kadrosunda güçlü isimleri barındıran diziye, genç oyuncu Damla Sönmez, dahil oldu. 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ardından bu genç oyuncunun diziye dahil olması, Yamaç ile aşk yaşayacağı iddialarını ortaya çıkardı.

BAYKAL'IN KIZI ROLÜNDE OLACAK

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.