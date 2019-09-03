Çukur'a bomba transfer! Başarılı oyuncu Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu

Çukur'a bomba transfer! Başarılı oyuncu Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu

Reyting rekortmeni Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna başarılı oyuncu Damla Sönmez dahil oldu.

03.09.2019 09:50
Çukur'a bomba transfer! Başarılı oyuncu Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu

Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen ve final sahnesiyle akıllarda birçok soru işareti bırak fenomen dizi Çukur, kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor. Çukur, yeni sezon için Güllerin Savaşı ile ünlenen genç ismi kadrosuna dahil etti.

DİZİNİN KADROSUNA DAMLA SÖNMEZ DAHİL

Heyecanlı bir finalle sezonu kapatan dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu. Kadrosunda güçlü isimleri barındıran diziye, genç oyuncu Damla Sönmez, dahil oldu. 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ardından bu genç oyuncunun diziye dahil olması, Yamaç ile aşk yaşayacağı iddialarını ortaya çıkardı.

BAYKAL'IN KIZI ROLÜNDE OLACAK

Çukur dizisinde Baykal'ın kızı Efsun karakterine hayat verecek. Güzel oyuncu uzun süre ara verdiği ekran macerasına reyting rekortmeni bir dizi ile devam edecek.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında vizyona giren Sibel filmindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Çukur'a bomba transfer! Başarılı oyuncu Damla Sönmez dizinin kadrosuna dahil oldu
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YORUMLAR (32)

  • MERVE:
    Bu Hanim kizimiz da ben cok kaliteliyim, cok iyi bir oyunculuk egitimi aldim diye ortalarda gezinip duruyor. Bula bula bu diziye mi kalmis? Neden teklifler yagmiyor o halde? Herkes paranin pesinde, güzel bir is yapma derdinde degil. Bu tür diziler zaten Türkiye''nin bu durumda olmasinda büyük etken. Herkeste bir hirs, herkeste bir öc alma halleri. Herkes kirar döker olmus. Allah sonumuzu hayir eylesin. Cok yorucu. Cok üzücü.
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  • NİHAT TÜRKMEN:
    Başka kanal izleyin kardeşim yoksa tv kanal değiştirme düğmesi mi bozuk işi gücü bırakıp rtük göreve demenin anlamı yok
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  • AYDIN:
    Dizinin reytinginden faydalanmak isteyen bazı oyuncular olabilir ancak kişisel reytingi düşük karakterler diziyi olumsuz etkiliyor.
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  • ALTINORDULU:
    çukur dizisi çocuklara ve ergenlere kötü örnek olması sebebiyle kapatılmalıdır. RTÜK''ün tek görevi kadınların etek boyları değil toplum ahlakının ve huzurunun korunmasıdır. Bu gibi saçma sapan diziler yüzünden eline silah alan rahatlıkla birini öldürmeyi adamlık sanıyor.
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  • ALPEREN:
    Kesinlikle katılıyorum soğuk itici oyunculuğu da iyi değil bence
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  • RÜTÜK:
    Cukur rütük tarafından durdurulmalıdor gencler bunları izleyip her manyaklığı yapıyor rütük göreve
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  • BİRAZ TÜRKÇE LÜTFEN RİCA EDİYORUM:
    İlk önce Rütük değil RTÜK . Senin gibi insanların ellerinden klavyeleri alınmalı. TDK göreve.
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