Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Çukur yeni bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 32. bölüm izle

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ÇUKUR 4. sezon 32. bölüm FULL İZLE!

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında 4. Sezon 32. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 31. bölümün ardından şimdi de Çukur 4. sezon 33. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 4. sezon 33. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇUKUR 4. SEZON 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak.

Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR 4. SEZON 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 32. BÖLÜM İZLE

Çukur 4. sezon 32. bölüm izlemek için tıklayınız!

ÇUKUR 4. SEZON 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? (ÇUKUR 124. BÖLÜM)

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.