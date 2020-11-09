Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!
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Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

09.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:55

SHOW TV'nin sevilen dizisi ve kendi kitlesini uzun süre önce oluşturmuş, ciddi bir hayran grubuna sahip olan Çukur dizisi 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

Çukur dizisi SHOW TV'nin en başarılı işlerinden birisi. Hal böyle olunca da hem her bölümü merakla izleniyor hem de oldukça dikkat çekiyor. Peki, Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!
Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay'la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali'nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca'nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur'a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç'ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.

Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

ÇUKUR 4. SEZON 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Efsun ile Yamaç arasındaki romantizm artıyor. Dizinin resmi sitesinde yapılan açıklamada: 'Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.' deniyor.

  • Çukur 4. sezon 10. bölüm 2. fragmanı izlemek için BURAYA tıklayın.
Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!
Çukur 4. sezon 10. bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 4. sezon 10. bölüm fragmanı!

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