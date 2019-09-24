Çukur 3. sezon 3 bölüm ilk sahne yayında! Çukur 69. son bölüm izle

24.09.2019 08:03

Show TV'de dün akşam ekrana gelen Çukur 69. son bölümü yine nefesleri kesti. Yamaç'ın intikamını almaya devam ettiği son bölümde sıra Azer'deydi. Azer, kardeşinin düğününde Yamaç'ın sınavı ile karşı karşıya gelir ve damat ile kardeşi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Fakat Azer'in damadı vurması sonrasında kız kardeşi de kendisini vurur.

Çuku son bölümde Akın Koçovalı ticaret yapmak için gittiği yerde büyük bir şokla karşılaştı. Alışverişin bittiğini sandığı ve rahat bir nefes aldıkları sırada malların değiştirildiğini anladı. Açtığı avucuna dökülen renkli şekerler ile Akın, renkten renge girdi.

ÇUKUR 3. SEZON 3. BÖLÜM İLK SAHNE

Çukur 70. yeni bölüm ilk sahnesinde Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer'den sonra bu kez Timsah'ın karşısına çıkıyor. Timsah'a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris'in tespihini bırakıyor. Çukur son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR 69. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 2. bölümünde (69. Bölüm): Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal'ın kızı Efsun'un da karşısına çıkacak. Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek.

İdris'in ölümünün ardından Yamaç'ın yokluğunda Çukur'a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın'ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih'ten yardım isteyecek. Cumali'nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana'ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.