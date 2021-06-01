Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 130. bölüm izle, son (130) bölüm full izle!

Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Çukur dizisinin 130. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur 131. bölüm fragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölümde neler olacak? Show TV Çukur 130. bölüm izle, son (130) bölüm full izle!

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ÇUKUR 131. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi Show TV ekranlarında bu akşam 30. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Çukur 131. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 131. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 131. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 4. SEZON 38. BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 130. BÖLÜM)

Yamaç ve Efsun'un düğünü sonrası mahalleye dönen Koçovalılar'ın, Çukur'u ele geçiren Şahram'la karşılaşması tansiyonu yükseltecek.

Hazırlıksız yakalanan Koçovalılar yaralarını sararken Amca mahalleliye diz çöktürüp, Çukur'un kutsal değerlerine savaş açacak. Amca'nın Çukur'u yok etmeye karar verdiğini öğrenen Yamaç, mahallede kalanların zarar görmemesi için yeni bir plan yapacak.

Şahram'ın zulmü altında ezilen mahalleliler Yamaç'ın herkesi şaşırtan mesajıyla mücadelenin devam ettiğini öğrenecek. Ancak Yamaç'ın oyununu çözen Şahram karşı saldırıya geçince Koçovalılar yine zor duruma düşecek. Çukur'da kalanların Amca'ya sürpriz saldırısı nefesleri keserken, aileyi ve Çukur'u korumak için başka şansı kalmadığını düşünen Yamaç'ın son hamlesi herkesi derinden etkileyecek.

ÇUKUR 4. SEZON 37. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? (ÇUKUR 129. BÖLÜM)

Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

ÇUKUR 4. SEZON 38. BÖLÜM İZLE (130. BÖLÜM)

Çukur dizisinin 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlanan 4. sezon 38. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.

ÇUKUR 4. SEZON 38. BÖLÜM FRAGMANI