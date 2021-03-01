Çukur 119. Bölüm fragmanı izle! Çukur 118. Bölüm full izle! Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?
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Çukur 119. Bölüm fragmanı izle! Çukur 118. Bölüm full izle! Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?

01.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:42
Çukur 119. Bölüm fragmanı izle! Çukur 118. Bölüm full izle! Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Çukur 119. Bölüm fragmanı izle! Çukur 118. Bölüm full izle! Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? diye soruyor. Çukur 119. Bölüm fragmanı izle! Çukur 118. Bölüm full izle! Çukur son bölüm izle! Çukur son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 25. Bölümünde (117. Bölüm)Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek. Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme merakla beklenecek. Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak. Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek. Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek. Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 1157. son bölüm ardından, 118. bölüm fragmanı ile 1 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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