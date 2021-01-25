Çukur 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Çukur 112. bölüm full izle

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ÇUKUR 113. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Yamaç ile Cumali'nin yer aldığı Çukur dizisi Show Tv ekranlarında bu akşam 112. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 112. bölümün ardından şimdi de Çukur 113. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 113. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 113. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 112. SON BÖLÜM İZLE!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur son bölüm Show Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Vartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenirken öte yandan Yamaç, birkez daha sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle burun buruna geliyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Çağatay ve Kulkan, bombalı tuzaklarla Çukur'a zarar vermek için yine harekete geçerken, Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Ailesini korumak isteyen Yamaç'ın nasıl bir hamle yapacağı ise büyük merak konusu oluyor.

İdris'in kahvesine bomba koyan Çağatay kötü sürpriziyle gerilimi artırırken, Çukur büyük bir tehlikenin içine giriyor. Cumali'nin oturduğu yerde görülen bomba herkese korku dolu anlar yaşatırken, Yamaç'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.