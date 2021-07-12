"Cudi Festivali" Etkinlikleri Kapsamında Sefine'de Havai Fişek Gösterimi Düzenlendi

"Cudi Festivali" etkinlikleri kapsamında Sefine'de gerçekleştirilen havai fişek gösterimi ile Cudi Dağı ve Şırnak şenlendi.

"Cudi Festivali" etkinlikleri kapsamında Sefine'de gerçekleştirilen havai fişek gösterimi ile Cudi Dağı ve Şırnak şenlendi.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ve kızları Nevra ve Irmak ile birlikte Cudi Dağı Sefine Bölgesinde gerçekleştirilen havai fişek gösterimini Cumhuriyet Meydanında gençler ve vatandaşlarla birlikte izledi.

Etkinliğe Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve eşi Fatma Yarka, Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan V. Yarbay Ali Bahadır Aslan ve TSO Başkanı Osman Geliş de iştirak etti.

Etkinliğin ardından Vali Pehlivan, alanda kurulan covid-19 aşı stantını ziyaret ederek aşılama çalışmalarının gidişatı hakkında bilgi aldı ve alanda bulunan vatandaşlarla tek tek görüşerek koronavirüsle mücadelede aşı olmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya covid-19 3. doz aşısı yaptı.

Kaynak: Habermetre