Cudi Dağı'nın Milli Park İlan Edilmesiyle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor
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Cudi Dağı'nın Milli Park İlan Edilmesiyle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor

Cudi Dağı'nın Milli Park İlan Edilmesiyle İlgili Çalışmalar Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Cudi Dağı'nın Milli Park ilan edilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Cudi Dağı'nın Milli Park ilan edilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan; Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Müdür Yardımcısı Murat Akgün ve Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay ile toplantı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Cudi Dağı'nın Milli Park ilan edilmesi hususunda devam eden çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi, değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu, bundan sonra izlenecek yol haritası hususunda muhtelif kararlar alındı.

Kaynak: Habermetre

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