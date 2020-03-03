: Çubuk ve Beypazarı'nda İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

03.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:04

Ankara'nın Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Derneği tarafından İdlib şehitleri için mevlit okutuldu.

Dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit olan ve bölgede bulunan askerler için dua edildi, ilahiler seslendirildi ve mevlit okundu.

Dernek başkanı Zeki Avan, burada yaptığı konuşmada, "Amacımız şehit aileleri olarak ordumuzun yanında olduğumuzu her daim göstermektir. Allah ordumuza güç ve kuvvet versin. Şehitlerimizi Fatihalarla anarken, askerlerimiz için de Fetih süreleri okuyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin en kısa zamanda bu harekatı da başarıyla tamamlayacağını belirten Demirbaş, "Düzenledikleri program için şehit yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ordumuza güç ve kuvvet versin, muzaffer kılsın inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği üzere biz orada Suriyeli vatandaşların rahat ve huzurlu yaşamaları için biz oradayız. Biz her zaman ordumuzun yanındayız." şeklinde konuştu.

Gül suyu ve lokum dağıtılan programa, AK Parti İçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Uluağaçlı, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği Çubuk İMDER Başkanı Uğur Murat Neşeli, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Beypazarı'nda şehitler için mevlit okutuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Beypazarı Müftülüğü tarafından Suriye'nin İdlib bölgesindeki 36 şehit ve tüm şehitler için Fatih Cami'nde mevlit okutuldu.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, şehitlik, vatan ve toprak üzerine vaazda bulundu.

Programa, Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Düzce Cumayeri ilçesi din görevlileri, ilçe din görevlileri ve ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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