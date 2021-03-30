Çubuk'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı
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Çubuk'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Çubuk'ta etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Çubuk'ta etkinlik düzenlendi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Cengiz Topel Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Lokman Kılıç, yaptığı açıklamada sürücülerin yayalara karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirterek,"Yaya geçitlerimizi kırmızıya boyayarak farkındalık oluşturmak için buradayız. Sürücülerimizden de bu konuyla ilgili duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü yaya çizgilerinin amacı önceliğin yayaların olduğunu göstermek içindir." diye konuşu.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel de sürücülerinin özellikle yaya geçitlerinde ve okul geçitlerinde yavaşlayarak yayalara öncelik vermesi gerektiğine işaret etti.

Etkinlikte hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini anlatan öğrencilerden Elif Su Türkmen ise "Arkadaşlarımla yaya geçidinin anlamını anlattık sürücülere. Gerçekten bazı araçlar yaya geçidine dikkat etmiyorlar. Bu nedenle bazı insanlarımız araçların altında ezilebiliyor. Bu yüzden buna farkındalık yaratmak için kırmızı çizgimizi boyadık ve araçların durmasını sağladık" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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