Çubuk'ta "tam kapanma" günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor
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Çubuk'ta "tam kapanma" günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ekipleri ve antrenörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ekipleri ve antrenörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ekipleri tarafından yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yapıldı. Güvercinleri elleriyle besleyen ekiplerce, sokak hayvanları için Atatürk Parkı ile 5 farklı noktaya mama, yem ve su konuldu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri de ilk olarak Çubuk 2 Barajı'nda bulunan ormanlık alana yem bıraktı. Daha sonra ilçe genelinde 10 ayrı noktada yemleme çalışması yaptılar.

Spor kulübü başkanı Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Hıdırellez dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bu anlamlı günde doğada olmak istedik. Doğadaki canlıları bizler görüp kollayacağız ki Allah da bizlere bolluk ve bereket versin." dedi.

Antrenörlerden Seher Gülhan ise "İnsanlar evlerinden dışarı çıkmadığı ve piknik yapmadığı için doğadaki yaban hayvanları maalesef aç kalıyorlar. Biz de onların aç kalmaması için yemleme çalışması yaptık." diye konuştu.

Çubuk'ta 'tam kapanma' günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor
Çubuk'ta 'tam kapanma' günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor
Çubuk'ta 'tam kapanma' günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor
Çubuk'ta 'tam kapanma' günlerinde sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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