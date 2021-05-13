Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından yapılan ziyaretlerde, şehit yakınları, gaziler ve huzurevi sakinleriyle bayramlaşıldı.

Ziyarette çocuklara oyuncak hediye eden Kaymakam Keleş, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehit yakınları ve gazilere telefon numarasını da veren Keleş, "Biz sıkıntınız olursa lütfen beni arayınız. Biz her zaman sizin yanınızdayız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş da vatan uğruna şehit olan Mehmetçiğin ve bedenlerinin bir parçasını seve sev feda eden gazilerin asla unutulmayacağını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine verdikleri önerinin ardından ilçedeki tüm şehitlerin isimlerinin cadde ve bulvarlara verildiğini hatırlatan Demirbaş, "Mertebelerin en yükseği olan şehitlik liyakati ile Allah tarafından onurlandırılan şehitlerimizin isimleri artık ilçemizin cadde, sokak ve bulvarlarında yaşayacak. Bu vatan siz anne ve babalara minnettardır. Bizler onlar için ve sizler için ne yapsak azıdır. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde aileler tarafından müze odasına çevrilen şehit odalarını ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, şehitlerin eşyalarını tek tek incelerdiler.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından Keleş ve Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek burada kalanların bayramını kutladı.

Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
Çubuk'ta şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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