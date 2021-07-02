Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi
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Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi

Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenlere yönelik hayata geçirilen akıllı cihazlar tasarlama ve robotik kodlama eğitimi alana öğretmenlere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğretmenlere yönelik hayata geçirilen akıllı cihazlar tasarlama ve robotik kodlama eğitimi alana öğretmenlere sertifikaları verildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitime katılan öğretmenlere sertifikaları, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş tarafından takdim edildi.

Hayri Arslan Ortaokulu Konferans ve Eğitim Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve sertifika almayı hak kazanan öğretmenler katıldı.

Törenin ardından AA muhabirine bilgi veren Kaymakam Keleş, projenin bir ileri seviyesinin daha yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Açılan kurslarda eğitim alan 60 öğretmenin elde ettikleri bilgi ve beceriyi okullarında öğrencilerine aktaracağını anlatan Kaymakam Keleş, şunları kaydetti:

'"Yaklaşık 40 bin liralık küçük bir bütçeyle çok ciddi eğitimlerin yapıldığını burada gördük. Birçok öğretmenimiz bunun ikinci aşamasını istedi. Biz de bu konu ile ilgili çalışmayı başlattık. Burada ben özellikle bu projeyi düşünen, bunun fikir babası değerli eğitimcilerimize, kalkınma ajansımıza ve sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde teknoloji kullanma ve üretimi konusunun ilkokullara kadar inmiş durumda olduğunu görüyoruz. Ülkemizde de bu konuda son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kodlama, yazılım ve elektronik konusunda çok güzel çalışmalar var. Burada her branştan öğretmenin bu çalışmaya, bu kurslara katılmış olması bizi ayrıca sevindiriyor."

Eğitimlere katılan ve sertifikalarını alan 60 öğretmeni tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise öğretmenlerin heyecanlarının ve azimlerinin geleceğin teminatı öğrencileri teknolojik anlamda da en iyi şekilde yetiştirmek için umut verici olduğunu belirtti.

Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi
Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi
Çubuk'ta robotik kodlama eğitimi alan öğretmenlere sertifikaları verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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